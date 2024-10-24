Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı, Beyza Alkoç’un ‘Sıfır Kilometre’ adlı kitabının sinema uyarlamasının vizyon tarihi için geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yılın en fazla gişe yapan filmleri arasında yer alan 3391 Kilometre filminin devamı niteliğindeki 0000 Kilometre, bu sezonda da en beklenen yapımlar arasındaki yerini alıyor… Kitap okurlarının yanı sıra sinema izleyicisinin de merakla beklediği filmin basın toplantısına oyuncular, yapımcılar ve yönetmen katıldı.

Çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini belirten yönetmen Deniz Enyüksek, yapımcı Ömer Faruk Sorak’ın, tüm tecrübelerini ortaya koyarak destek vermesinden dolayı çok şanslı olduklarını belirtti.

Filmde ‘yağmur’ efektinin bolca yer aldığını belirten Zavlak ise ‘Şansın hep bizden yana olduğu bir çekim süreci geçirdik. Özellikle Paris çekimlerinde bunu çok hissettik’ dedi. Ekiple ikinci filmde de birlikte olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Derya Pınar Ak ise ‘Bu film zengin prodüksiyonu ve hocamızın harika resimleri ile unutulmaz olacak dedi. Çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlayan ve eserleri çok sevilen yazar Beyza Alkoç ise ‘Hayallerimin de ötesinde güzellikler yaşıyorum. Filmimiz, kitap okurlarının beklentisini fazlasıyla karşılayacak’ dedi.

Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün yer aldığı filmi Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.

Film, 1 Kasım 2024’ten itibaren sinema izleyicisi ile buluşacak.